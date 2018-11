Trainer Rainer Adrion schaut nach dem Sieg über Argentinien in die Runde. Foto: Arne Dedert (dpa)

Mit diesem deutlichen Erfolg gegen Argentinien konnte man nicht unbedingt rechnen.

Adrion: «Das war ein toller Sieg und eine tolle Leistung. Auch in dieser Höhe geht das in Ordnung, weil wir nie locker gelassen haben. Aber wir wussten vorher nicht ganz genau, was auf uns zukommt. Darum großes Kompliment an die Mannschaft.»

Neun Siege in Serie, unbesiegt in der EM-Qualifikation - da wird die Teilnahme an der Endrunde fast zur Pflicht?

Adrion: «Es war jetzt ein langer Zeitraum, nachdem wir die EM 2011 verpasst haben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir es diesmal schaffen.»

Kapitän Lewis Holtby war erneut auffälligster Spieler. Wie wichtig ist er für das Team?

Adrion: «Lewis ist für uns ein ganz wichtiger Mann, auch außerhalb des Spielfeldes. Er zeigt den Anderen, was man tun muss und wie man als Bundesligaprofi auch höhere Ziele angehen muss. Nicht locker und leicht, sondern ganz konsequent in den Handlungen.»

Obwohl das Stammpersonal steht, feierten fünf Profis ihr Debüt in der U 21. Waren Sie zufrieden?

Adrion: «Die Neulinge haben ihre Sache gut gemacht. Ob die Defensivspieler Oliver Sorg und Stefan Thesker oder Sebastian Polter und Bernd Leno. Wir sind in der Breite noch mal stärker geworden.»

Leno ist der vierte Torhüter, der in der aktuellen U 21 zum Einsatz kam. Wer hat die Nase vorn?

Adrion: «Wir haben eine tolle Torhüter-Generation mit vielen jungen Keepern. Da steht Leno in Konkurrenz zu den anderen Torleuten. Er hat gegen Argentinien in zwei wichtigen Eins-gegen-Eins-Situationen gut reagiert. Da können wir ganz beruhigt sein, was die U 21 angeht. Ich wünsche allen Torhütern, dass sie Fortschritte in den Vereinen machen. Dann wird sich zeigen, wer die Nummer eins, zwei und drei wird.»