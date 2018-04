Gedankenspiele (dpa)

Rivaldo selbst bestätigte laufende Verhandlungen und kündigte eine Reise in das afrikanische Land an. "In diesem Moment reise ich dorthin, um zu reden und zu sehen, ob wir eine Einigung erzielen. Wenn das passiert, werde ich sehr froh sein über diese neue Herausforderung", schrieb Rivaldo im Internet-Kurznachrichtendienst Twitter.

Der Weltmeister von 2002 spielte im vorigen Jahr noch beim FC São Paulo, der den Vertrag aber nicht verlängerte. Er habe in den Medien Berichte gesehen, dass er mit einem angolanischen Verein einig sei. "In Wirklichkeit verhandeln wir (noch)", twitterte Rivaldo Vítor Borba Ferreira - so sein vollständiger Name - am Donnerstag.

Kabuscorp-Präsident Bento Kangamba bestätigte das Interesse in einem Interview: "Sie sprechen viel über das Alter. Aber ein Spieler mit der Qualität Rivaldos hat dem Fußball immer noch viel zu geben." Kabuscorp Sport Clube do Palanca ist ein Verein in Angolas Hauptstadt Luanda. Wie Brasilien ist Angola portugiesischsprachig.

Der fünffache Familienvater Rivaldo, der am 19. April 40 Jahre alt wird, will frühestens Ende 2012 seine aktive Karriere beenden. Rivaldo war 1999 zum Weltfußballer gekürt worden. Damals spielte er für den FC Barcelona. 2010 kehrte der 74-fache Nationalspieler schließlich in seine Heimat zurück. (dpa)