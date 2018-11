Derk Boerrigter erzielte das 1:0 für Ajax. Foto: Olaf Kraak (dpa)

Der niederländische Meister setzte sich dank der Tore von Derk Boerrigter (47. Minute) und Danny Hoesen (84.) am Samstag vor heimischer Kulisse mit 2:0 (0:0) gegen den Vorletzten VVV Venlo durch. Damit festigte Ajax dem vierten Tabellenplatz in der Ehrendivision, liegt aber weiter neun Punkte hinter Tabellenführer PSV Eindhoven.

Wie Amsterdam stimmte sich auch Olympiakos Piräus mit einem Sieg auf die Partie gegen einen Bundesligisten ein. Vier Tage vor dem fünften Gruppenspiel in der europäischen Königsklasse beim FC Schalke besiegte der Tabellenführer der Super League AO Kerkyra mit 2:0 (1:0). Die Tore erzielten Kostas Mitroglou (23.) und Dimitris Siovas (55.).

Ajax liegt in der Champions-League-Gruppe D als Dritter vier Punkte hinter Tabellenführer Dortmund und kann nur mit einem Sieg den vorzeitigen Einzug der Dortmunder in das Achtelfinale verhindern. Olympiakos Piräus rangiert in der Gruppe B auf Platz drei nur zwei Zähler hinter Spitzenreiter Schalke.