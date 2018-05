Augsburgs Trainer Markus Weinzierl hofft auf einen Heimsieg. Foto: Peter Steffen (dpa)

Die in der Rückrunde noch ungeschlagenen Schwaben benötigen unbedingt endlich mal wieder einen Heimsieg, um im Tabellenkeller das rettende Ufer nicht aus den Augen zu verlieren. Augsburg hat seit mehr als vier Monaten daheim nicht mehr gewinnen können.

Doch Mainz, das vor einer Woche die herbe 0:3-Heimklatsche gegen Rekordmeister FC Bayern München hinnehmen musste, will beim Gastspiel in Augsburg zurück in die Erfolgsspur. «Für uns ist es kein Problem, nach den Bayern jetzt gegen Augsburg zu spielen. Wir besinnen uns auf unsere Stärken», sagte FSV-Trainer Thomas Tuchel. Für die Gäste geht es darum, im Rennen um die internationalen Startplätze keinen weiteren Boden zu verlieren.

Allerdings müssen die Mainzer auf Nicolai Müller (Gelb-Sperre) verzichten. Dafür kehrt der gegen München schmerzlich vermisste Torjäger Adam Szalai ins Team zurück. Tuchel warnte vor Augsburg. «Keinem meiner Spieler wird es einfallen, dass wir Favorit sind. Es kann zäh werden.»

«Die Ergebnisse in diesem Jahr zeigen, dass Augsburg vorher deutlich unter Wert gespielt hat. Man hat sich gut verstärkt, Ruhe bewahrt, den Trainer gehalten. Das zahlt sich aus», meinte Tuchel, der zum Saisonbeginn von Augsburgs Markus Weinzierl als jüngster Trainer der Liga abgelöst worden war.