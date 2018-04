Augsburgs Trainer Markus Weinzierl muss mit seinem Team in Wilhelmshaven antreten. Foto: Stefan Puchner (dpa)

Schon vor den ersten Auftritten der Spitzenteams vom BVB, Schalke und Bayern will der FCA sein Zweitrundenticket lösen. Möglichst mühelos, standesgemäß und bloß ohne neue Verletzte.

In den beiden anderen Freitagspartien sind die Zweitligaclubs Eintracht Braunschweig (beim VfB Lübeck) und FSV Frankfurt (bei Sonnenhof Großaspach) favorisiert - ebenfalls im Duell mit Regionalligisten. Insgesamt messen sich in der Auftaktrunde 32 Amateurclubs mit den 32 Profivereinen.

Die Augsburger sind höchst bedacht darauf, dass ihr Spiel medial möglichst wenig Wind entfachen wird. Das nämlich dürfte allenfalls dann der Fall sein, wenn sich der Favorit keinen Strauchler erlaubt. «Unsere Konzentration richtet sich auf Wilhelmshaven», sagte Trainer Markus Weinzierl. Allerdings muss der FCA wohl ohne seine Kreativspieler Ja-Cheol Koo und Jan Moravek (beide mit Trainingsrückstand) auskommen.

Die Außenseiter aus Wilhelmshaven treten bereits zum vierten Mal im DFB-Pokal gegen einen Bundesligisten an, bisher setzte es aber jedes Mal vier Gegentore und eine klare Niederlage: 1980 gegen Bochum, 2007 gegen Lautern, schließlich auch vor zwei Jahren gegen Eintracht Frankfurt. Um die Bilanz aufzubessern, hat Trainer Christian Neidhart Augsburg nun sogar beobachten lassen - um sich später nicht vorwerfen lassen zu müssen, die kleine Chance aufs Weiterkommen nicht ernst genommen zu haben.

«Wir schauen uns jeden Gegner ein-, zweimal an. Und auch gegen einen Erstligisten ist eine Überraschung machbar. Deshalb muss ich meine Mannschaft so gut wie möglich vorbereiten», kommentierte der 43 Jahre alte SVW-Coach in der «Wilhelmshavener Zeitung».

Mit ziemlich großem Selbstvertrauen greift Braunschweig in den Pokal ein, die Niedersachsen führen nach zwei Partien die 2. Liga noch verlustpunktfrei an. «Wir müssen uns vor niemandem verstecken», tönte Abwehrmann Deniz Dogan. Lübeck allerdings ist für Pokalüberraschungen bekannt, vor drei Jahren schmiss der VfB etwa Mainz 05 in Runde eins raus. Trainer der Norddeutschen ist pikanterweise auch noch ein Ex-Braunschweiger: Ramazan Yildirim lief von 2007 bis 2009 für die Eintracht auf. «Wahnsinn, dass es schon nach so kurzer Zeit zum Duell kommt», meinte er.