Stürmer Sascha Mölders fühlt sich in Augsburg sehr wohl. Foto: Marius Becker (dpa)

«Ich habe bis 2015 verlängert und fühle mich rundum wohl», sagte der 27-Jährige in einem Interview der «Sport Bild». «Ich bleibe auf jeden Fall, aber an den Abstieg will ich überhaupt nicht denken.» Trotz langer Zwangspause in der Hinrunde nach einem Knöchelbruch hat Mölders in dieser Saison bereits neun Treffer zu Buche stehen und ist damit maßgeblich am Aufschwung der Schwaben beteiligt.

Der Angreifer ist felsenfest vom Verbleib in der höchsten deutschen Spielklasse überzeugt. «Wir bleiben in der Liga! Wie, das ist eigentlich egal», sagte Mölders. «Wir stehen nun auf dem Relegationsplatz, den wollen wir nicht mehr hergeben. Aber vielleicht schaffen wir auch noch Platz 15.»