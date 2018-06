Thorsten Fink will Österreich über die WM 2018 hinaus trainieren. Foto: Guenter R. Artinger (dpa)

Dies teilte der österreichische Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Der Kontrakt wäre Ende der Saison 2016/17 ausgelaufen. "Wir freuen uns sehr, dass es uns gelungen ist, das ganze Trainer-Team bis 2019 zu binden", erklärte Austria-Vorstand Markus Kraetschmer.

Fink hatte seinen Job bei der Austria erst im Sommer 2015 angetreten. Mit dem Spitzenclub erreichte der 48 Jahre alte Ex-Profi in der abgelaufenen Saison Platz drei in Österreichs Eliteliga und spielt nun in der Europa League. Davor coachte der 48-Jährige unter anderen den FC Ingolstadt, FC Basel und von 2011 bis 2013 den Hamburger SV. Als Spieler feierte der gebürtige Dortmunder große Erfolge mit dem FC Bayern München. (dpa)