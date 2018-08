Abgeschlagen (dpa)

"Er fällt definitiv aus", sagte BVB-Trainer Jürgen Klopp. Zudem ist fraglich, ob Sven Bender, Mohamed Zidan und Robert Lewandowski zur Verfügung stehen. Bender klagt über muskuläre Probleme im hinteren Oberschenkel, Zidan über Rückenbeschwerden. Lewandowski musste aufgrund einer Erkältung beim Training passen.

Trotz der personellen Engpässe zieht Klopp eine Rückkehr von Sebastian Kehl in das Profiteam nur im absoluten Notfall in Erwägung: "Ich hoffe, dass wir ihn nicht in den Kader nehmen müssen. Wir sind nicht wahnwitzig. Er ist nach seiner Verletzung erst in der zweiten Trainingswoche."

Der BVB-Kapitän hatte am Dienstag nach fünfmonatiger Zwangspause sein Comeback in der 2. Mannschaft gefeiert. Dennoch rät Klopp dem Mittelfeldspieler zu Geduld: "Es wird noch Wochen dauern, bis er wieder da ist, wo er sein sollte." (dpa)