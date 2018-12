Dortmund. Die Laune von Jürgen Klopp ist jüngst nicht immer gut gewesen, am Sonntag nach dem 1:1 des BVB bei Borussia Mönchengladbach wirkte er dünnhäutig und verärgert. Aber es gibt ein Thema, bei dessen Erwähnung der Trainer umgehend freundlich und entspannt wird: das Ärgernis Robert Lewandowski.

Stürmer Robert Lewandowski von Borussia Dortmund. (afp)

Lewandowskis Berater Cezary Kucharski sagte am Wochenende im polnischen Fernsehen: "Robert hat seine Entscheidung getroffen, er allein entscheidet, wann sie bekannt gegeben wird." Es gibt günstigere Momente für so eine Aussage, aber Klopp zuckt nur mit den Schultern, seine Stimme wird sanft: "Was Herr Kucharski sagt und zu welchem Zeitpunkt oder in welchen Sendungen, das ist mir wirklich wurst. Ich bin über alles, was Robert bezüglich Fußball denkt, informiert, deswegen gibt‘s da wenig Neuigkeiten."

Die Dortmunder sind um Deeskalation bemüht, aber die Gelassenheit ist wohl auch ein bisschen aufgesetzt. Natürlich nervt es, wenn so eine Debatte wochenlang vor sich hin köchelt und ständig mit neuen Gerüchten und Aussagen von Beratern oder Experten genährt wird. Reine Schauspielerei ist die Contenance nicht – die Dortmunder haben zuletzt die Erfahrung gemacht, dass der Verlust des besten Spielers der Mannschaft nicht unbedingt schadet.

Als Nuri Sahin den Klub vor eineinhalb Jahren verlassen hat, kam Ilkay Gündogan, der ähnliche Fähigkeiten hat, vielleicht sogar noch besser ist, weil er beweglicher und schneller ist. Ein Jahr später verließ Shinji Kagawa die Borussia, aber kaum jemand vermisst den Japaner, wegen des brillanten Offensivduos Mario Götze/ Marco Reus. Und als Lucas Barrios (immerhin der erfolgreichste Torjäger der ersten Meistersaison) ging, kam Lewandowski.

"Wir haben viel Geld ins Scouting-System gesteckt"

Die Dortmunder waren in den vergangenen Jahren nicht nur die geschicktesten Einkäufer der Liga, sie bieten auch ein Umfeld, in dem Spieler sich besonders gut weiterentwickeln. "Wir haben viel Geld ins Scouting-System gesteckt", versucht Michael Zorc den Erfolg zu erklären, seit ein paar Jahren gibt es eine Software, "die dir auf ein paar Knopfdrücke detaillierte Daten über alle Spieler der 25 wichtigsten Ligen der Welt auswirft", berichtet der Sportdirektor. Solche Mittel setzen andere Klubs auch ein. Wichtiger ist vielleicht die Tatsache, dass es ein großes Motiv gibt, das hinter allen Dortmunder Transfers erkennbar ist: Beim BVB spielen ausschließlich Fußballer, die die Defensivarbeit nicht als lästige Pflicht begreifen, sondern als Aufgabe, die Freude bereitet.

Dortmunder Fußballer müssen Bock auf das Verteidigen haben, sie müssen sich mit Laufbereitschaft und Hingabe für die Abwehrarbeit des Kollektivs engagieren. Es kommt nicht allein auf die fußballerischen Fähigkeiten an, sondern auf eine bestimmte Haltung zum Spiel, die klassischen Torjägern oft fehlt, und das macht gerade die Suche nach Stürmern kompliziert.

Auch Joachim Löw hat Probleme eine Spitze für sein 4-2-3-1 zu finden, die seinen Vorstellungen entspricht – zumindest wenn Miroslav Klose ausfällt. Der Typus Lewandowski ist extrem selten, Klopp und Löw haben deshalb schon ausprobiert, ob Mario Götze als Sturmspitze taugt. Eigentlich wollen beide lieber mit einem echten Stürmer spielen. Es wäre interessant zu wissen, wo die Dortmunder Scouts sich derzeit herumtreiben auf ihrer Stürmersuche. Es kursieren Namen wie Mame Diouf (Hannover 96), Edin Dzeko (Manchester City) und Stefan Kießling (Bayer Leverkusen), aber ganz bestimmt haben sie ein paar Anwärter im Notizblock, die in Deutschland bislang kaum jemand kennt.

Spieler m[sste sofort funktionieren

Dass Zorc und Klopp noch einmal den Mut haben, einen neuen Namenlosen zu verpflichten, darf allerdings bezweifelt werden. Ein solcher Spieler müsste sofort funktionieren (auch Barrios und Lewandowski hatten Anlaufschwierigkeiten). Es sei denn, die Dortmunder entscheiden sich dafür, Lewandowski bis zum Vertragsende 2014 zu halten, damit sie sich im Schatten des Wechselwilligen, einen neuen Diamanten zurechtschleifen können. Und die Bayern würden sie damit auch ein bisschen ärgern – aber das wollen sie nun erst einmal am heutigen Abend tun.