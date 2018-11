Bundesliga

BVB unter Zugzwang - Subotic zurück im Lauftraining

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund geht ohne neue Personalsorgen in das Bundesliga-Heimspiel am Freitag gegen den 1. FC Nürnberg. Bis auf die Langzeitverletzten Neven Subotic und Patrick Owomoyela stehen dem deutschen Meister am Freitag im Duell mit dem Tabellen-15. alle Profis zur Verfügung.