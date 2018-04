Hans-Joachim Watzke hat eine Rückkehr von Kevin Großkreutz zu Borussia Dortmund ausgeschlossen. Foto: Bernd Thissen (dpa)

"An der Situation in unserem Kader hat sich seit seinem Abgang nichts geändert und somit macht ein Wechsel zurück gegenwärtig natürlich keinen Sinn", sagte Watzke. Großkreutz war im Sommer von der Fußball-Bundesliga zum türkischen Spitzenclub Galatasaray Istanbul gewechselt, weil er in Dortmund kaum noch zum Einsatz kam.

Für seinen neuen Club, bei auch dem Lukas Podolski spielt, hatte der 27-Jährige noch keinen Pflichtspieleinsatz. Galatasaray hatte Dokumente erst nach Transferschluss und ohne Unterschrift eingereicht, deshalb erhielt Großkreutz keine Spielgenehmigung. Erst ab Januar könnte er in Pflichtspielen auflaufen. Doch Großkreutz soll nach Medienberichten wegen zu großem Heimweh um die Vertragsauflösung gebeten haben und die Rückkehr nach Deutschland planen. (dpa)