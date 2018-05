1899 Hoffenheim will sich von Ryan Babel (l) und Edson Braafheid trennen. Foto: Uli Deck (dpa)

«Sie haben es sportlich schwer. Das habe ich ihnen vor Monaten mitgeteilt, in der Vorbereitung und auch jetzt noch mal. Sie trainieren jetzt bis zum Ende der Wechselperiode mit den Amateuren. Danach können sie, wenn sie nichts bekommen, wieder mit den Profis trainieren», erklärte Trainer Markus Babbel am Donnerstag bei der Pressekonferenz zum Pokalspiel am Samstag beim Berliner AK 07.

Die Hoffenheimer möchten sich bis zum 31. August noch unbedingt von den beiden Profis trennen. An Stürmer Babel ist der italienische Erstligist AC Florenz interessiert, für Linksverteidiger Braafheid gibt es zurzeit noch kein Angebot eines anderen Vereins. Ein Wechsel von Sven Schipplock ist dagegen trotz starker Konkurrenz im Sturm nahezu ausgeschlossen. «Sven ist wichtig, weil er ein guter Typ ist. Wir wollen ihn behalten», sagte Babbel. «Er ist ein anderer Stürmertyp als Derdiyok und Joselu, deswegen gebe ich ihn nicht ab.»

Vor dem Pokalspiel in Berlin verspürt der Trainer eine «riesengroße Vorfreude», aber auch das Bedürfnis, seine Spieler zu warnen. «Wenn wir hundertprozentig konzentriert sind, werden wir eine Runde weiterkommen. Wenn wir das nicht sind, bekommen wir riesengroße Probleme», sagte der ehemalige Hertha-Coach. «Sie sind sehr gut organisiert und haben Spieler, die höherklassig spielen können. Da müssen wir schon Gas geben. Die Zeiten, in denen man einen Viertligisten locker geschlagen hat, sind lange vorbei.»