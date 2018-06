Erfolgsteam (dpa)

Die Katalanen protestierten dagegen, dass der Coach für ein Länderspiel des Weltmeisters am 11. August in Mexiko sieben Profis aus dem Barça-Team in die «Selección» berief. Die Nationalspieler hätten das Training noch nicht wieder aufgenommen, beklagte Barças Sportdirektor Andoni Zubizarreta am Donnerstag.:

«Das ist das erste Mal in der Geschichte, dass Spieler in die Nationalelf berufen werden, die noch im Urlaub sind.» Del Bosque hatte für das Testspiel im Aztekenstadion fast das gesamte Team nominiert, das am 11. Juli in Südafrika den WM-Titel gewann. «Die Spieler sind nicht einmal fit für einen Zehn-Minuten-Einsatz», sagte Zubizarreta. Die Katalanen müssen drei Tage nach dem Länderspiel das Hinspiel um den spanischen Superpokal gegen den FC Sevilla bestreiten.

Spaniens Nationaltrainer gewährt von den Barça-Spielern allein dem angeschlagenen Andrés Iniesta eine Ruhepause, der im Finale das Siegtor zum 1:0-Erfolg über die Niederlande erzielt hatte. Der einzige Debütant im Aufgebot ist Bruno Soriano (FC Villarreal). Die spanische Presse betrachtet das Länderspiel in Mexiko aufgrund des frühen Zeitpunkts - mehr als zwei Wochen vor Saisonbeginn - als ein Ärgernis und wirft dem Verband eine verfehlte Planung vor. (dpa)