David Beckham soll nun auch bei Paris St. Germain in der Startelf antreten. Foto: Yoan Valat (dpa)

«Beckham spielt von Anfang an», kündigte PSG-Trainer Carlo Ancelotti vor dem erneuten Aufeinandertreffen zwischen PSG und Olympique Marseille im Pariser Prinzenpark an.

Beim 2:0 des Ligue 1-Spitzenreiters über den Tabellendritten Marseille war Beckham am Sonntag in der 76. Minute für Javier Pastore eingewechselt worden. Am Mittwoch wird der 37-jährige Engländer nach Angaben von Ancelotti im Mittelfeld den Platz des gesperrten Italieners Marco Verratti einnehmen.

«Das ist eine sehr wichtige Position. Beckham wird beim Spielaufbau helfen und in der Defensive ein gutes Stellungsspiel haben müssen», sagte der italienische Coach. Er fügte an, der Engländer sei bereits so fit, dass er 90 Minuten spielen könne.

Nach Stationen bei Manchester United, Real Madrid, AC Mailand und Los Angeles Galaxy hatte Beckham Ende Januar in Paris einen Vertrag bis zum Saisonende unterschrieben.