Der Fußball-Weltverband hat Joseph Blatter als Zeugen benannt. Foto: Marcus Brandt (dpa)

Der Internationale Sportgerichtshof CAS in Lausanne soll am Freitag über den Einspruch Platinis gegen seine Suspendierung verhandeln. Sowohl Blatter als auch Platini sind von der FIFA für sechs Jahre gesperrt worden.

Platini hatte sich vehement gegen das Urteil ausgesprochen und von "unerträglicher Arroganz", "Willkür" und "Zynismus" gesprochen. Hintergrund der Strafe ist eine dubiose Zahlung Blatters von zwei Millionen Franken an Platini aus dem Jahr 2011. Blatter geht ebenfalls gegen seine Sperre vor.

Nach Angaben des Platini-Sprechers hat die FIFA den Vorwurf der Korruption und Fälschung gegen Platini fallen gelassen. Die ermittelnde Kammer der Ethikkommission hatte ursprünglich Korruption als erwiesen angesehen und lebenslange Sperren für die beiden Funktionäre gefordert. Die Verhandlung am Freitag werde trotz des Einspruchs der FIFA in Platinis Muttersprache Französisch stattfinden, so Platinis Sprecher weiter. (dpa)