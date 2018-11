Mexiko

Brasilien gewinnt Testspiel in Mexiko in Unterzahl

Torreon. In Unterzahl hat Brasilien ein Test-Länderspiel in Mexiko gewonnen. Der Fußball-Rekordweltmeister siegte in Torreon mit 2:1 (0:1). Nach einem Eigentor von David Luiz (10. Minute) drehten Altstar Ronaldinho (79.) und Marcelo (84.) in der Schlussphase noch das Spiel.