Brasiliens Star Neymar machte gegen Schweden ein gutes Spiel. Foto: Fredrik Sandberg (dpa)

Leandro Damião erzielte in der 32. Minute die Führung. Mit einem späten Doppelschlag (84./87./Elfmeter) machte der eine Viertelstunde vor Schluss eingewechselte Alexandre Pato alles klar.

Allerdings konnten die Brasilianer ihre Feldüberlegenheit gegen die bei der EM sang- und klanglos ausgeschiedenen Schweden über weite Strecken nicht noch mehr ausnutzen. In der ersten Halbzeit hatte die Mannschaft von Trainer Mano Menezes mit seinen Angriffsstars wie Neymar oder Ramires 70 Prozent Ballbesitz.

Schweden tritt am 16. Oktober in Deutschland zum vierten Gruppenspiel der WM-Qualifikation gegen die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw an.