Deniz Dogan wurde gegen Bielefeld vom Platz gestellt. Foto: Oliver Krato (dpa)

Dogan war am 4. August in der ersten Hauptrunde beim 1:2 in Bielefeld wegen unsportlichen Verhaltens vom Platz gestellt worden.

Eine Pokalpartie aussetzen muss Marc Pfertzel vom Zweitligisten Union Berlin, der am Montag beim 2:1 in Regensburg wegen einer Notbremse Rot gesehen hatte. Das Sportgericht erkannte auf unsportliches Verhalten.