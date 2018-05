Große Aufgabe (dpa)

Die Laufzeit wurde zunächst nicht bekanntgegeben. Russischen Medienberichten zufolge gilt der Kontrakt bis zum Ende der Weltmeisterschaft 2014 und bringt Capello bis zu zehn Millionen Euro im Jahr. Zum ersten Mal steht der Coach am 15. August im Testspiel gegen die Elfenbeinküste in Moskau an der Seitenlinie.

"Wir haben einen ausgewiesenen Experten verpflichtet", sagte der geschäftsführende RFS-Präsident Nikita Simonjan. "Er wird nicht nur Kurzbesuche nach Russland machen wie einige Vorgänger, sondern er wird hier leben und tiefe Einblicke in unseren Fußball erhalten."

Capello bringt fünf italienische Experten etwa für Fitness, Torwarttraining oder Spielbeobachtung mit nach Russland. Er hatte zuletzt die englische Auswahl trainiert. Sein Vorgänger Advocaat hatte bereits vor dem Vorrunden-Aus der Sbornaja bei der Europameisterschaft in Polen und der Ukraine seinen Wechsel zum PSV Eindhoven in seiner niederländischen Heimat angekündigt. (dpa)