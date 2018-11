Havard Nielsen (r) schoss die Braunschweiger in der 38. Minute mit 1:0 in Führung. Foto: Swen Pförtner (dpa)

Der Norweger Havard Nielsen in der 38. Minute sowie Linksverteidiger Ken Reichel (56./72.) per Doppelpack erzielten am Samstag vor 21 430 Zuschauern die Tore.

In einer von Taktik geprägten Begegnung hielt der Aufsteiger aus Heidenheim 30 Minuten gut mit. Die Mannschaft vor Trainer Frank Schmidt verstärkte nach der Pause auch die Offensive, konnte sich aber gegen die starke Braunschweiger Abwehr selten durchsetzen. Die Eintracht nutzte dagegen ihre Gelegenheiten deutlich cleverer.

Eine starke Leistung zeigte dabei Reichel. Er war an allen drei Toren beteiligt. Das erste Tor von Nielsen, der wegen einer Kopfverletzung mit einem Turban spielte, bereitete er geschickt vor. Danach überzeugte der Abwehrspieler auch als Torschütze.