Das zunächst für diesen Tag vorgesehene Länderspiel in Italien ist im Gegenzug auf den ursprünglichen Frankreich-Termin am 5. März 2014 verlegt worden. Am 22. Januar 1963 wurde im Pariser Elysee-Palast vom damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer und dem französischen Staatspräsidenten Charles de Gaulle das Abkommen über die deutsch-französische Zusammenarbeit unterzeichnet. Beide Länder äußerten daher den Wunsch, die Partie in die Jubiläums-Feierlichkeiten einzubinden.

"Wir waren von dieser Idee sofort angetan und haben Kontakt zu den Italienern und Franzosen aufgenommen. Dass der Termintausch dann so schnell und unproblematisch umgesetzt werden konnte, zeigt das gute Verhältnis der drei Verbände untereinander", sagte DFB-Generalsekretär Wolfgang Niersbach. (dpa)