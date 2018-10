Das Cupfinale der Frauen wird zeitlich getrennt von dem der Männer (1. Juni in Berlin) ausgetragen. Da der Juni-Termin in die FIFA-Abstellungsperiode der Frauen fällt, ist die sonst übliche Austragung beider Finals an einem Tag diesmal nicht möglich.

Am Frauenpokal nehmen 56 Mannschaften teil. Die Auftaktrunde wird am 25. und 26. August gespielt. Titelverteidiger ist Bayern München. Die Auslosung erfolgt am 13. Juli in der DFB-Zentrale in Frankfurt/Main. Die Lose zieht Ulrike Ballweg, Assistenztrainerin der Frauen-Nationalmannschaft. (dpa)