Mickael Pote hat seinen Vertrag mit Dynamo Dresden verlängert. Foto: Andreas Gebert (dpa)

«Dresden wollte mich nicht gehen lassen. Sie zählen auf mich und haben so meinen Vertrag aufgewertet», teilte der Nationalstürmer aus dem Benin auf seiner Homepage mit.

Im Sommer hatten einige Vereine Interesse an dem 27-Jährigen bekundet. In der laufenden Zweitliga-Saison hat Poté in zwei Spielen bereits zweimal getroffen. Momentan plagt ihn allerdings eine Daumenverletzung, die er sich am Montag im Spiel gegen 1860 München (2:2) zuzog. Sein Einsatz im Pokalspiel gegen Drittligist Chemnitzer FC am kommenden Montag ist aber nicht gefährdet.