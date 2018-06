Leverkusen kann mit Elfmeterschütze Hakan Calhanoglu noch einen Punkte retten. Foto: Stefan Puchner (dpa)

1 - Zum ersten Mal holte Bayer Leverkusen in der Bundesliga noch einen Punkt nach einem 0:3-Rückstand

2 - Der FC Bayern blieb erstmals in dieser Saison zwei Bundesliga-Spiele nacheinander sieglos

3 - Ja-Cheol Koo gelang beim 3:3 gegen Bayer Leverkusen als erstem Augsburger ein Bundesliga-Dreierpack

5 - So viele Tore wie beim 5:1 gegen Hoffenheim waren dem VfB Stuttgart in dieser Saison zuvor noch nicht gelungen. Zuletzt schafften das die Schwaben beim 5:4 in Frankfurt im Oktober 2014

21 - So viele Torschüsse ließ der FC Ingolstadt beim 1:1 in Frankfurt zu. An eine solche hohe Zahl konnte sich Coach Ralph Hasenhüttl nicht erinnern

100 - Bundesliga-Tore hat Claudio Pizarro für Werder erzielt - nur eins weniger als Bremens Rekord-Torschütze Marco Bode

142 - Seinen ersten Doppelpack schaffte VfB-Abwehrchef Georg Niedermeier in seinem 142. Bundesligaeinsatz.

208 - In so viele Länder wurde der Bundesliga-Gipfel zwischen Borussia Dortmund und Bayern München übertragen

300 - Philipp Lahm absolvierte beim 0:0 in Dortmund sein 300. Bundesliga-Spiel für die Bayern

947 - So viele Minuten musste Wolfsburgs Max Kruse auf sein sechstes Saisontor warten. Gegen seinen Ex-Club Mönchengladbach verkniff sich der Nationalstürmer den Jubel dennoch

2500 - Marco Russ erzielte das 2500. Bundesliga-Tor von Eintracht Frankfurt. Zum dringend notwendigen Sieg reichte der Treffer beim 1:1 gegen den FC Ingolstadt aber nicht (dpa)