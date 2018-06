Der Mexikaner Javier Hernandez holt US-Spieler Geoff Cameron von den Beinen. Foto: Mario Guzman (dpa)

«Das ist ein riesiger Sieg für unsere Fans und unser Team», sagte Klinsmann. Der ehemalige deutsche Bundestrainer verzichtete im Prestigeduell auf wichtige europäische Legionäre wie Steven Cherundolo (Hannover 96) oder Clint Dempsey (FC Fulham). Gegen stark aufspielende Mexikaner waren die Gäste vor allem in der Defensive gefordert.

Nach dem 1:0 durch den kurz zuvor eingewechselten Michael Orosco Fiscal in der 80. Minute sicherte US-Torwart Tim Howard mit zwei Glanzparaden gegen Manchester Uniteds Stürmer Javier Hernandez den Sieg. «Tim hat uns im Spiel gehalten, auch die Verteidigung war großartig. Es war eine super Mannschaftsleistung. Wir wissen, dass wir uns noch verbessern müssen, aber dies gibt uns jede Menge Selbstbewusstsein», resümierte Klinsmann.

Am 7. September tritt sein Team in Jamaika zur dritten Partie der Weltmeisterschafts-Qualifikation an.