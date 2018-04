Sam Allardyce ist ein Kandidat für das englische Traineramt. Foto: Lindsey Parnaby (dpa)

Der Premier-League-Club beklagte die Unruhe, die durch die Spekulationen um Allardyce "in einer wichtigen Phase der Saison" entstanden sei. "Wir ersuchen die FA, eine schnelle Lösung in dieser Angelegenheit zu finden", hieß es in der Stellungnahme.

Der frühere Trainer von West Ham, Newcastle und Bolton gilt bei den Buchmachern als aussichtsreichster Kandidat für die Nachfolge des nach der Europameisterschaft in Frankreich zurückgetretenen Roy Hodgson. Auch US-Coach Jürgen Klinsmann wird in den Medien gehandelt. Die "Three Lions" waren bei der EM überraschend im Achtelfinale an Neuling Island gescheitert.

Sunderland möchte Allardyce, der den Verein vor dem Abstieg bewahrte, auf jeden Fall halten. "Er spielt in unseren Planungen eine Schlüsselrolle", erklärte der Tabellen-17. der abgelaufenen Spielzeit. (dpa)