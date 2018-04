Olcay Sahan (r) vom FCK kämpft mit Hannovers Manuel Schmiedebach um den Ball. Foto: Uwe Anspach (dpa)

Vor 36 019 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion brachte Mohammed Abdellaoue die Hannoveraner in der 13. Minute in Führung. Der eingewechselte Adam Nemec rettete den "Roten Teufeln" immerhin noch einen Punkt (68.). Sowohl der FCK als auch Hannover warten damit nun schon seit sieben Partien auf einen Erfolg. Die 96er verpassten es mit einem Dreier den Anschluss an die internationalen Plätze herzustellen. FCK-Stürmer Itay Shechter sah in der 87. Minute die Rote Karte.

Die Gastgeber begannen schwungvoll und hatten durch Konstantinos Fortounis und (5.) und Pierre de Wit (12.) die ersten Möglichkeiten. FCK-Coach Marco Kurz hatte seine Mannschaft nach dem achtbaren 1:1 beim Deutschen Meister Borussia Dortmund in der Vorwoche nicht verändert. Der Kameruner Dorge Kouemaha agierte als einzige Spitze, in der Verteidigung erhielt der Brasilianer Rodnei erneut den Vorzug vor Martin Amedick.

Rodneis Innenverteidiger-Kollege Mathias Abel brachte die Gastgeber nach einer ordentlichen Anfangsphase mit einem schweren Fehler in arge Nöte. Nach einem Befreiungsschlag von Hannovers Sofian Chahed schlug Abel über den Ball, so dass Abdellaoue freie Bahn hatte. Der 96-Angreifer ließ sich die Chance nicht entgehen und vollstreckte sicher zum 1:0 für die Gäste. Für den 26-Jährigen war es der neunte Saisontreffer.

Damit war der Elan der "Roten Teufel" dahin. Die Hausherren waren zwar bemüht, doch spielerisch blieb wie schon so oft in dieser Saison vieles im Argen. Nach einer halben Stunde hätte Abdellaoue die Hannoveraner fast mit 2:0 in Führung gebracht. Nach einem erneuten Patzer von Abel rutschte der Norweger beim Versuch, den mitgelaufenen Jan Schlaudraff zu bedienen, aber weg, so dass Abel seinen Fehler wieder ausbügeln konnte. Die Lauterer wurden vor der Pause nur noch einmal gefährlich. Nach feinem Zuspiel von Fortounis schoss Kouemaha aus neun Metern aber am wieder von Nationalkeeper Ron-Robert Zieler gehüteten 96-Tor vorbei.

Kurz reagierte auf die schwache Offensiv-Leistung seines Teams und brachte zur zweiten Halbzeit mit Shechter und Nemec zwei neue Angreifer. Doch im Spiel nach vorne lief bei den Pfälzern auch nach dieser Umstellung zunächst nichts zusammen. Erst in der 64. Minute prüfte Alexander Bugera Zieler wieder mit einem Fernschuss.

Die Aktion wirkte auf den FCK allerdings wie ein Weckruf. Vier Minuten später sorgte Nemec nach Zuspiel von Olcay Sahan für den Ausgleich. Der FCK war nun kaum noch zu bremsen. Wenige Sekunden nach dem Ausgleich hatte Nemec nach Zuspiel Shechter sogar das 2:1 auf dem Fuß, in der 71. Minute scheiterte Fortounis an Zieler. Von Hannover war dagegen nicht mehr viel zu sehen. Nach der Führung stellten die Gäste die Arbeit praktisch ein und zeigten insgesamt eine enttäuschende Leistung. (dpa)