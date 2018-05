Einige Anhänger von Hannover 96 fühlen sich bei der Ticketausgabe ungerecht behandelt. Foto: Bernd von Jutrczenka (dpa)

Eintrittskarten soll es nur gegen Vorlage eines Ausweises im Bus geben. Mehrere Fan-Organisationen haben sich in einem Offenen Brief an Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) beschwert. Sie fordern mit Hinweis auf die Reisefreiheit die Rücknahme der Maßnahme. Zudem hat ein Dauerkarteninhaber nach Angaben von «Spiegel Online» den Verein wegen der Kartenvergabe verklagt. Das Amtsgericht Hannover hat sich mit dem Fall am Mittwoch befasst, ein Urteil soll nächsten Montag verkündet werden.

Ein Sprecher von Hannover 96 begründete das vorgesehene Verfahren mit Sicherheitsgründen. Man würde damit eine Empfehlung des Innenministeriums umsetzen. Beim Hinspiel im November war es in Hannover trotz erhöhter Sicherheitsvorkehrungen zu Ausschreitungen gekommen. Der DFB hatte Eintracht Braunschweig wegen der Vorfälle in der Vorwoche zu einer Geldstrafe von 50 000 Euro verurteilt. Das Verfahren gegen Hannover 96 läuft noch.