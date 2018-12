Die Partie des 5. Spieltages ist das erste Duell seit fast 50 Jahren und wird am 21. August um 13.30 Uhr angepfiffen. Die vorerst letzte Begegnung der führenden Frankfurter Teams wurde am 28. Januar 1962 im damaligen Waldstadion entschieden. In der Oberliga Süd verlor der FSV damals 0:4 gegen den späteren Bundesligisten Eintracht.

"Wegen des zu erwartenden hohen Zuschauerzuspruchs für dieses Derby, auf das die Menschen in Frankfurt und Umgebung so lange warten mussten, haben wir uns zu diesem Schritt entschieden", betonte Clemens Krüger, Geschäftsführer Finanzen des FSV Frankfurt. (dpa)