Während die Nürnberger um Adam Hlousek eine Niederlage kassierte, gehört der Rasen zu den Gewinnern. Foto: Timm Schamberger (dpa)

Gewinner: Nürnberger Rasen

Hätten Grashalme eine Seele, stünde es um den Nürnberger Rasen schlecht. Erst hackte Bayern-Sportdirektor Sammer auf das Grün ein. Dann war das stumpfe Geläuf mitverantwortlich für die Verletzungen der FCN-Profis Chandler und Ginczek. Mitleid mit dem Rasen wäre aber fehl am Platze. Denn: keine Grünfläche im Frankenland dürfte nun so gehegt und gepflegt werden, extra Wasser und Dünger sicher inklusive.

Verlierer: Hamburger Autos

Anders als in Rüsselsheim, Ingolstadt oder Wolfsburg sagt man den Menschen in der Hafenstadt Hamburg keine außergewöhnliche Bindung zum Auto nach. An den Karossen einiger HSV-Spieler entlud sich nach der Pleite gegen Hertha BSC die Wut der Fans. Kratzer und Beulen passen ins traurige Hamburger Bild. Beim Bundesliga-Gründungsmitglied HSV ist derzeit in vielerlei Hinsicht der Lack ab.