Linus Obexer (l) von den Young Boys Bern im Zweikampf um den Ball mit dem Gladbacher Thorgan Hazard. Foto: Thomas Hodel (dpa)

Im Stadion Brühl erzielten Thorgan Hazard (20./45.) und Tsiy William Ndenge (86.) die Treffer für die Gladbacher, die im zweiten Spiel am Freitag in Biel auf den Schweizer Pokalsieger FC Zürich treffen (20.00 Uhr/Sport1). Für Bern trafen Milan Vilotic (22.), Leonardo Bertone (51.) und Miralem Suljmani (59.). Den entscheidenden Elfmeter für Borussia verwandelte Ibrahima Traoré. Torhüter Tobias Sippel konnte einen Elfmeter halten.

Trainer André Schubert musste noch auf einige verletzte Spieler und EM-Fahrer verzichten. In Tobias Strobl, Christoph Kramer und Jannik Vestergaard kamen drei Neuzugänge zum Einsatz. Am Samstag beziehen die Gladbacher ihr einwöchiges Trainingslager in Rottach-Egern, wo am nächsten Mittwoch ein weiterer Test gegen den Zweitligisten 1860 München ansteht. (dpa)