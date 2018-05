Ein Gladbach-Fan hat am Sonnabend auf der Rückfahrt aus Bremen für Verspätungen im Zugverkehr gesorgt. Weil der Mann eine Schaffnerin gefilmt hatte, musste er in Osnabrück aussteigen. 62 Polizisten waren im Einsatz.

Ein Anhänger von Borussia Mönchengladbach hat am späten Sonnabend auf der Rückfahrt vom Auswärtsspiel bei Werder Bremen für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Der 24-Jährige fotografierte und filmte demnach mit seinem Smartphone eine Schaffnerin. In dem Zug saßen insgesamt rund 100 Gladbach-Anhänger. Weil er damit nicht aufhörte und die Frau nicht um ihre Erlaubnis gebeten hatte, forderte der Zugchef ihn schließlich zum Aussteigen auf und verständigte die Polizei.

In Osnabrück sollte der Mann den Zug verlassen. Die Bundespolizei war zunächst mit zwei Beamten vor Ort. Eine Gruppe von etwa 25 Gladbacher Ultras solidarisierte sich daraufhin mit dem Ausgeschlossenen. Obwohl dieser den Intercity schließlich verließ, versuchten die Ultras, die Weiterfahrt des Zuges zu verhindern und blockierte die Türen. Weil sich die Lage hierbei immer weiter zuspitzte, baten die Beamten der Bundespolizei die Landespolizei um Unterstützung.

Als diese mit insgesamt 60 Beamten eintraf, entschärfte sich die Situation, wie es in der Mitteilung heißt. Die meisten der 25 Ultras stiegen wieder in den Zug ein. Neun von ihnen wollten den 24-Jährigen allerdings nicht alleinlassen und bleiben bei ihm. Der Zug konnte den Hauptbahnhof Osnabrück schließlich mit 39-minütiger Verspätung verlassen. Der Stalker blieb auf freiem Fuß und konnte 20 Minuten später die Heimreise antreten.