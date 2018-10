Rückendeckung (dpa)

"Die Debatte ist normal, weil viele Emotionen mit der Nationalmannschaft verbunden sind", führte Jansen weiter aus. Dabei war Löws Auswahl beim Turnier in Polen und der Ukraine mit vier Siegen ins Halbfinale vorgestoßen und dort an Italien gescheitert. "Mit ihren guten Leistungen hat die Mannschaft dafür gesorgt, dass die Erwartungen hoch sind", meinte Jansen.

Nachdem der 26-Jährige zu Wochenbeginn seinen Kontrakt beim HSV vorzeitig bis 2015 verlängert hatte, will sich der Linksfuß über entsprechende Leistungen im Verein auch wieder für die DFB-Elf anbieten: "Das vergangene Jahr war mit Platz 15 sicher kein Vorteil für mich. Aber wenn hier beim HSV was geht, ist man schnell auch wieder für andere Aufgaben im Gespräch", sagte Jansen. Das Jubiläumsjahr, in dem die Rothosen Ende September ihr 125-jähriges Bestehen feiern, sieht der offensive Außenverteidiger als "Wegweiser" für den Traditionsclub. Es werde sich zeigen, wo der Weg hinführe.

An den Spekulationen um eine Rückholaktion des Niederländers Rafael van der Vaart wollte sich der 36-malige A-Nationalspieler nicht beteiligen. "Ich bin zu weit weg, um seine Leistungen zu beurteilen. Aber er ist ein guter und erfahrener Spieler." Van der Vaart besitzt bei Tottenham Hotspur noch Vertrag bis 2014. Um den 29-Jährigen aus England loszueisen, wäre eine Ablöse in zweistelliger Millionenhöhe fällig. Ohne die Unterstützung von Investoren wäre ein solcher Transfer für die Norddeutschen aber nicht zu stemmen. (dpa)