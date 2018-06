Beim HSV glaubt man an eine bessere Zukunft mit Bert van Marwijk. Foto: Andreas Gebert (dpa)

«Beide haben mein vollstes Vertrauen», sagte der Vereinschef dem «Flensburger Tageblatt» in einem Interview. Man werde mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben, unterstrich Jarchow wenige Tage nach der 2:3-Heimniederlage zum Hinrunden-Abschluss gegen den FSV Mainz 05.

Der Vorstandsvorsitzende will seinen bis Saisonende 2015 laufenden Vertrag erfüllen. «Ich stecke voller Ehrgeiz und verspüre keine Amtsmüdigkeit, auch angesichts des bislang ausbleibenden sportlichen Erfolges nicht», sagte Jarchow. Zu den Bestrebungen, auf der Mitgliederversammlung am 19. Januar Strukturveränderungen herbeizuführen, bemerkte Jarchow, auch dadurch werde nicht sofort besserer Fußball gespielt. Auf der Versammlung dürfte es auch um das jüngste Club-Minus in Höhe von 9,8 Millionen Euro gehen.