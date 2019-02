Pierre-Michel Lasogga (r) fehlt den Hamburgern vorerst. Foto: Matthias Balk (dpa)

Dies ergab eine Kernspintomographie, wie der norddeutsche Bundesligist mitteilte. So muss Trainer Josef Zinnbauer sowohl im Auswärtsspiel am Mittwoch beim SC Paderborn als auch im Heimspiel am Samstag gegen Hannover 96 auf den bulligen Stürmer verzichten.

Zum Abschluss der Hinrunde verletzte sich Lasogga bereits und verpasste in der Winterpause alle Trainingseinheiten mit der Mannschaft. Dann brachte Zinnbauer ihn überraschend im letzten Test gegen Odense. Im Heimspiel gegen Köln (0:2) wurde der 22-Jährige 18 Minuten eingesetzt. Nun fehlen den Norddeutschen mit Valon Behrami, Cleber, Dennis Diekmeier und Lewis Holtby insgesamt fünf Leistungsträger.