Japans Genki Haraguchi (M) kämpft mit dem Australier Mile Jedinak (r) um den Ball. Foto: Julian Smith (dpa)

Der Angreifer von Hertha BSC erzielte beim 1:1 (1:0)-Remis in Melbourne das Führungstor (6. Minute), verschuldete aber auch einen Foulelfmeter, den Mile Jedinak zum Endstand für die weiter ungeschlagenen Australier verwandelte (52.).

Australien weist in der Asien-Gruppe B der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland acht Punkte aus vier Spielen auf. Japan liegt mit sieben Zählern dahinter.

In der Gruppe A musste China einen weiteren herben Rückschlag hinnehmen und hat kaum noch Chancen auf die direkte WM-Qualifikation. In Usbekistan unterlag die ambitionierte Fußball-Nation am Dienstag mit 0:2 (0:0) und hat nach vier Partien weiterhin nur einen Zähler. Trainer Gao Hongbo kündigte anschließend seinen Abschied an. "Ich denke, es ist Zeit zurückzutreten", sagte er.

In beiden Sechser-Gruppen qualifizieren sich die beiden besten Teams direkt, die Gruppendritten gehen in ein Playoff, dessen Sieger anschließend noch gegen ein Team aus Nord- und Mittelamerika antreten muss. (dpa)