Heidenheim setzt Aufholjagd in der 3. Liga fort

Leipzig (dpa) - Der 1. FC Heidenheim hat seine Aufholjagd in der 3. Fußball-Liga fortgesetzt. Am Samstag feierte die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt mit einem 3:1 (2:0) gegen Preußen Münster den fünften Sieg in Serie.