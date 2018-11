Bayern-Trainer Jupp Heynckes fühlt sich sehr gut gerüstet vor dem Pokalfight gegen Borussia Dortmund. Foto: Marc Müller (dpa)

«Der Pokal ist natürlich was ganz anderes als im Moment die Liga-Spiele. Zum einen treffen die beiden besten deutschen Mannschaften der letzten Jahre aufeinander», betonte der Trainer der Münchner. Zum anderen habe man vor der Saison klare Ziele, und da gehöre der Pokal wie die Meisterschaft dazu. «Dass dann eine Mannschaft ausscheidet, bringt natürlich große Spannung und Brisanz.»

Auf der vorletzten Station vor dem Finale am 1. Juni in Berlin will sich Heynckes nicht mit der Negativbilanz gegen den BVB in den vergangenen Jahren beschäftigen. «Das spielt für mich überhaupt keine Rolle, in diesem Jahr haben wir eine andere Situation», sagte der 67-Jährige. «In dieser Saison sind wir noch unbesiegt gegen Borussia Dortmund.» Ein Remis in der Liga, ein Sieg im Supercup.

Verzichten müssen die Münchner am Mittwoch auf den erkrankten Rafinha. Dagegen meldete Heynckes den zuletzt erkrankten Daniel van Buyten und den angeschlagenen Javi Martínez fit. «Wir sind sehr gut gerüstet vor dem Pokalfight gegen Borussia Dortmund.»