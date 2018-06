Ottmar Hitzfeld traut der DFB-Elf wieder den WM-Titel zu. Foto: Ingo Wagner (dpa)

"Also in dieser Form und mit dieser Mannschaft wird Deutschland wieder Weltmeister", sagte Hitzfeld der "Passauer Neuen Presse" nach dem 3:0 im zweiten Qualifikationsspiel gegen Tschechien. "Das Spiel in Hamburg hat gezeigt, dass es einfach passt im Team", sagte der ehemalige Schweizer Nationaltrainer: "Da ist so viel Qualität in dieser deutschen Mannschaft, defensiv wie offensiv. Der Großteil der Profis spielt bei europäischen Top-Clubs, dadurch hat Jogi Löw personell unheimlich viele Alternativen." (dpa)