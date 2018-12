2. Bundesliga

Horstmann Ende Februar nicht mehr Kölns Geschäftsführer

Köln (dpa) - Nach mehr als 13 Jahren in Diensten des Fußball- Zweitligisten 1. FC Köln scheidet Claus Horstmann bereits am 28. Februar aus seinem Amt des Geschäftsführers aus, teilten die Rheinländer am Dienstag mit.