Mats Hummels hat sich bei einem Zusammenprall mit dem Argentinier Gonzalo Higuain verletzt. Foto: Andreas Gebert (dpa)

Hummels und der Argentinier Gonzalo Higuain waren nach 14 Minuten mit den Köpfen zusammengestoßen und mussten beide auf dem Platz behandelt werden. Der BVB-Verteidiger spielte zwar noch weiter, musste dann aber nach 25 Minuten doch durch den Schalker Benedikt Höwedes ersetzt werden.

Ob Hummels pausieren muss, blieb zunächst ungewiss. Borussia Dortmund tritt am Samstag in der ersten DFB-Pokalrunde beim FC Oberneuland an.