Idrissou entschuldigt sich: «Tut mir aufrichtig Leid»

Kaiserslautern (dpa) - Mohamadou Idrissou hat sich in einem Schreiben an den Deutschen Fußball-Bund für seine Aussagen nach dem Spiel in Cottbus entschuldigt.