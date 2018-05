Ciro Immobile erzielte den entscheidenden Treffer für die Italiener. Foto: Valdrin Xhemaj (dpa)

Italien hat in der Qualifikation zur Fußball-WM 2018 in letzter Sekunde eine Blamage verhindert. Die Squadra Azzurra erkämpfte sich in Skopje ein mühsames 3:2 (1:0) gegen den Weltranglisten-146. Mazedonien.

Konkurrent Spanien fuhr einen Pflichtsieg ein und gewann 2:0 (0:0) in Albanien. Das Team übernahm mit sieben Zählern die Tabellenführung in der Gruppe G. Der Weltmeister von 2010 tat sich gegen die defensivstarken Albaner lange schwer. Angreifer Diego Costa traf nach einem Patzer von Torhüter Etrit Berisha (55. Minute), der kurz zuvor eingewechselte Nolito machte den ungefährdeten Sieg perfekt (63.). Die Iberer blieben damit im 56. WM-Qualifikationsspiel in Serie seit 1993 ungeschlagen.

Die Türkei war auf Island chancenlos. Foto: Birgir Thor Hardarson (dpa)

Für die Azzurri erzielte Andrea Belotti nach einer Ecke sein erstes Länderspieltor zum 1:0 (24.). Ilija Nestorovski (57.) und Ferhan Hasani (59.) drehten in zwei Minuten die Partie zugunsten des krassen Außenseiters. Der Ex-Dortmunder Ciro Immobile verhinderte mit zwei Toren die Blamage (75./90.+2). Für den viermaligen Weltmeister war es der zweite Sieg, das Team liegt punktgleich mit Spanien vor Albanien auf Rang zwei. Nur der Gruppenerste qualifiziert sich direkt für die WM.

Österreich verlor mit acht Bundesliga-Profis in der Startformation 2:3 (1:2) gegen Serbien. Newcastles Aleksandar Mitrović traf doppelt für die Gastgeber (6./23.), Leipzigs Marcel Sabitzer (15.) und Stürmer Marc Janko glichen aus (62.). Den Siegtreffer erzielte Dusan Tadic (74.). Serbien führt die Gruppe mit sieben Zählern vor den punktgleichen Iren an, die 3:1 gegen Moldau gewannen.

Österreichs Marko Arnautovic (r) im Duell mit dem Serben Dusan Tadic. Foto: Koca Sulejmanovic (dpa)

Auch EM-Halbfinalist Wales musste einen Dämpfer hinnehmen. Das Team kam in Cardiff gegen Außenseiter Georgien nur zu einem 1:1 (1:0). Bale hatte die Gastgeber mit seinem dritten Tor im dritten Quali-Spiel per Kopf in Führung gebracht (10. Minute), Tornike Okriashvili glich aus (57.). Wales holte fünf Punkte aus drei Partien, für Georgien war es der erste Punkt in der Qualifikation.

Island feierte mit einem 2:0 (2:0) gegen die Türkei den zweiten Sieg in der Qualifikation. Elmar Bjarnason (42.) und der Augsburger Alfred Finnbogason (44.) machten mit ihrem Doppelschlag kurz vor der Pause den Erfolg perfekt. Die Isländer liegen damit in der Gruppe I mit sieben Zählern hinter den punktgleichen Kroaten auf Rang zwei. Kroatien erarbeite sich dank eines Tores des früheren Bayern-Stürmers Mario Mandzukic einen knappen 1:0 (1:0)-Erfolg gegen Finnland.

Die Spanier bejubeln den Treffer zum 1:0 gegen Albanien. Foto: Armando Babani (dpa)

Die Ukraine besiegte das Kosovo locker mit 3:0 (1:0). Der Ex-Stuttgarter Artem Kravets (31.), Andrej Jarmolenko (81.) und Ruslan Rotan (87.) trafen. Die Ukraine hat nunmehr fünf Punkte aus drei Spielen gesammelt, das Kosovo ist mit einem Punkt Letzter. (dpa)