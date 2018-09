Juventus steht wieder an der Ligaspitze. Foto: Andrea di Marco (dpa)

«Wir haben in den nächsten Tagen noch einige schwere Spiele vor uns - ein Spiel in Bergamo, eine Reise nach Madrid zu Atlético» - das Team müsse noch besser werden.

Dabei hatte der Titelverteidiger zuvor Aufsteiger Cesena mit einem 3:0 vom Feld gefegt. Und Allegri konnte sich den Luxus leisten, nach dem 1:0-Sieg am Samstag gegen den AC Mailand auf Torschütze Carlos Tévez und Spielmacher Paul Pogba zu verzichten und sich dabei vor allem auf Arturo Vidal zu verlassen.

Die Rechnung ging auf. Der Ex-Leverkusener leitete mit einem verwandelten Elfmeter in der 18. Minute sowie einem weiteren Treffer in der 64. Minute den Erfolg ein. Der Schweizer Stephan Lichtsteiner (85.) sorgte für den Endstand. So steht Juventus als erstes Team der Liga-Historie auch noch am vierten Spieltag ohne Gegentor da und dank besserer Tordifferenz wieder an der Spitze der Serie A vor dem AS Rom. «Die Juve ändert sich, aber nicht das Ergebnis», schrieb der «Corriere della Sera».

Tatsächlich erschien der AS Rom weniger souverän. Erst zwei Minuten vor Schluss schafften die Römer das 2:1 gegen Gastgeber Parma. Zuvor waren die Bayern-Gegner in der Champions-League durch Adem Ljajic (27.) in Führung gegangen, Parma gelang durch Paolo de Ceglie (56.) zunächst der Ausgleich. Der Bosnier Miralem Pjanic erzielte in der 88. Minute den entscheidenden Treffer. Trainer Rudi Garcia gab sich sehr erleichtert über die drei Punkte und lobte die Leistung von «Genie» Pjanic.

Gespannt blicken nun beide Teams auf den 5. Oktober. Dann empfängt der Rekordmeister den AS Rom in Turin. Davor erwartet die Römer noch das Champions-League-Spiel gegen Manchester City.

Inter Mailand konnte sich nach dem 2:0-Heimsieg gegen Atalanta Bergamo dank besser Tordifferenz als Tabellendritter vor Sampdoria Genua und Hellas Verona behaupten, das Trio hat jeweils acht Punkte. Der AC Florenz kam ohne den erneut verletzten Mario Gómez zu Hause nicht über ein 0:0 gegen Sassuolo Calcio hinaus. Die Fiorentina liegt mit fünf Punkten schon ein gutes Stück hinter den beiden Spitzenteams zurück. Pokalsieger SSC Neapel schaffte nur ein 3:3 gegen US Palermo und hat erst vier Punkte ergattert. Damit wächst der Druck auf Trainer Rafael Benitez, nachdem Napoli überraschend die Gruppenphase der Champions League verpasst hatte.