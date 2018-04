Damit verbesserte sich Offenbach auf den vierten Platz und ist zudem seit vier Heimspielen ungeschlagen. Elton da Costa (19.) erzielte vor 8100 Zuschauern das Siegtor mit einem direkt verwandelten Freistoß. Dagegen verpasste es Heidenheim durch die Niederlage, auf dem Relegationsplatz zu überwintern.

Am letzten Spieltag vor der Winterpause war Offenbach über weite Strecken das dominierende Team. Immer wieder setzte die Elf von Trainer Arie van Lent die gegnerische Defensive unter Druck, konnte zum größten Teil nur mit Fouls gestoppt werden. Einen der Freistöße nutzten die Hausherren in der 19. Minute zum 1:0. Elton da Coste schlenzte den Ball aus 20 Metern vorbei an der Heidenheimer Mauer ins rechte obere Eck. Im Gegensatz dazu kam Heidenheim kaum gefährlich vor das gegnerische Tor. Erst in der Schlussphase häuften sich die Offensivaktionen der Gäste, jedoch ohne zählbaren Erfolg. (dpa)