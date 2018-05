Der Hamburger SV hat aus Angst vor dem drohenden Abstieg aus der Fußball-Bundesliga seinen Plan über den Haufen geworfen und das Trainerkarussell erneut in Betrieb gesetzt. Verlegenheitslösung Peter Knäbel ist bereits der dritte Coach in dieser Saison. Zuvor hatte sich Josef Zinnbauer versucht, schon im September 2014 war das Aus für den letztjährigen Retter Mirko Slomka gekommen. Eigentlich wollte der neue Vereinschef Dietmar Beiersdorfer Kontinuität und Ruhe auch auf dem Trainerposten durchsetzen und für Nachhaltigkeit beim Dauerkrisenclub HSV sorgen.

Peter Knäbel soll den HSV aus der Krise führen. Foto: Christian Charisius (dpa)

"Es ist für uns alle eine Niederlage", erklärte Beiersdorfer am Montag zur Trennung von Zinnbauer. Die Ergebnisse der vergangenen Wochen wie die Erkenntnis, "dass wir uns in einigen Bereichen nicht weiterentwickelt haben", hätten den Trainerwechsel erzwungen.

Knäbel rückt auf einen Schleudersitz. "Sorge und Angst sind immer Gefühle, die dazugehören. Jetzt ist Mut der richtige Ratgeber", betonte Knäbel, der im Oktober als Direktor Profifußball zum HSV gekommen war. Eigentlich hatte er von Samstag an Urlaub gebucht, weil er von einem Sieg gegen Hertha BSC (0:1) überzeugt war. Es kam anders. "Die Entscheidung ist auf mich gefallen", betonte Knäbel. "Ich habe mich nicht ins Spiel gebracht."

Der HSV, der als einziger Verein immer Erstligist war und damit bundesweite Anerkennung genießt, hat einen geradezu beängstigenden Trainerverschleiß. Knäbel ist der 22. Coach in 20 Jahren. Allein in den vergangenen vier Jahren weisen die Annalen des HSV zehn Fußballlehrer aus, darunter drei Interimsvarianten.

Die fatale Erkenntnis: Die Notwechsel haben bis auf kurzfristige Effekte nichts gebracht. Dass der emsige, aber letztlich erfolglose Zinnbauer dennoch gehen musste, um gegen einen unerfahrenen Coach ausgetauscht zu werden, der vor 15 Jahren Spielertrainer bei einem Schweizer Drittligisten war, erstaunt schon. "Wir haben den Markt sondiert und uns aus unserer Sicht für die absolut beste Option entschieden", sagte Beiersdorfer. Knäbel habe "die Gabe, Menschen zu führen, ist inhaltlich kompetent und mutig". Bevor der Acht-Spieltage-Coach am Montag loslegen durfte, hatte Beiersdorfer die Profis vergattert, "sich mit Hingabe und Leidenschaft diesem Verein zu verschreiben".

Da offensichtlich kein gestandener Coach bereit ist, lediglich einen Feuerwehrauftrag für acht Spieltage zu übernehmen und im Sommer den Platz für einen Kollegen zu räumen, muss die Kostenlos-Variante Knäbel herhalten. Im Sommer soll Wunschkandidat Thomas Tuchel das Ruder übernehmen. Der frühere Coach von Mainz 05 aber will seine einjährige Auszeit nicht schon jetzt beenden, was die HSV-Führung in eine missliche Lage brachte. "Wir denken nicht extern an die neue Saison", meinte Beiersdorfer und wehrte Fragen nach Tuchel ab.

Der neue Kurs unter Knäbel wird sich von dem Zinnbauers kaum unterscheiden. "Wir werden nicht eine 180-Grad-Kehrtwende machen", meinte Knäbel. "Es ist mein fester Wille, den Weg, den Joe eingeschlagen hat, weiterzuführen." Mit einer Einschränkung: "Wir wollen die Offensive verbessern und mehr Tore schießen."

In der Tat ist die Ausbeute in dieser Spielzeit so schlecht wie nie. Lediglich 16 Tore gelangen in 26 Spielen. Zu Buche stehen sechs Siege bei 13 Niederlagen. Nach dem Abrutschen auf einen Relegationsplatz droht der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz. In der vergangenen Saison konnten die Norddeutschen in der Relegation nur mit Glück den Klassenverbleib sichern.

Kritik an Vorgänger Zinnbauer gab es nur indirekt. "Es wurde sehr gut und fleißig mit der Mannschaft gearbeitet", versicherte Knäbel. "Probleme gab es bei der Umsetzung." Wenn das Experiment mit dem Fußballdirektor in die Hose geht, kommt Knäbel ungeschoren davon. "Peter Knäbel ist auch nächstes Jahr Direktor Profifußball beim HSV", beteuerte Beiersdorfer. Nachfrage: Gilt das auch ligaübergreifend? Beiersdorfer: "Ich nehme den Begriff 2. Liga nicht in den Mund." (dpa)