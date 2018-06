Peter Stöger erwartet mit seinen Kölnern den Rekordmeister. Foto: Peter Steffen (dpa)

«Ich freue mich auf ein ekelhaftes Spiel», scherzte FC-Coach Stöger in Anspielung auf bajuwarische Äußerungen über die «eklige Spielweise» der Defensiv-Künstler aus Köln. Der Aufsteiger hatte beim 0:1 in Hannover am 5. Bundesliga-Spieltag das erste Gegentor hinnehmen müssen.

Außer «seelischen Schmerzen» habe man von der Niederlage am Mittwoch «nichts mitgebracht», ergänzte Stöger. Der Österreicher deutete an, dass man auch gegen die Münchner sicher nicht auf Gedeih und Verderb stürmen werde. «Eines kann ich sagen: Ganz vorne pressen werden wir nicht.» Große Verletzungsprobleme hat Köln nicht, für den schwachen Slawomir Peszko könnte wieder Anthony Ujah in die Startelf rücken.