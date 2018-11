Ingolstadt

Lappe rettet Ingolstadt einen Punkt

Ingolstadt (dpa) - Karl-Heinz Lappe hat dem FC Ingolstadt in letzter Sekunde einen Punkt in der 2. Fußball-Bundesliga gerettet. Der Joker traf beim 2:2 (1:1) gegen Aufsteiger SV Darmstadt 98 in der Nachspielzeit.