Nach Angaben des westasiatischen Fußball-Verbandes in Beirut offenbarten umfangreiche Ermittlungen, dass alle suspendierten Profis in Spielabsprachen verwickelt waren. Dabei handelte es sich um Begegnungen libanesischer Clubs in Asien. Die beiden ehemaligen Nationalspieler Mahmoud al-Ali and Ramez Dayoub wurden zudem zu Geldstrafen in Höhe von 15 000 Euro verurteilt.