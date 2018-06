Bundestrainer Joachim Löw (l) und Assistenztrainer Hansi Flick reisen zur Spielerbeobachtung nach London. Foto: Arne Dedert (dpa)

Beide werden am Samstag nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes Zeugen des West-Londoner Derbys zwischen dem FC Fulham und dem FC Chelsea sein, bei dem seit Saisonbeginn Andre Schürrle spielt.

Tags darauf können Löw und Flick bei der Premier-League-Partie zwischen dem FC Arsenal und Stoke City in Per Mertesacker und Mesut Özil gleich zwei ihrer Länderspiel-Kandidaten unter die Lupe nehmen. Özil gibt dabei nach Auftritten in Sunderland und in der Champions League in Marseille sein Debüt im Emirates-Stadion. Lukas Podolski, der Dritte im Bunde bei Arsenal, fehlt verletzt.